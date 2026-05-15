В Ростове женщину осудили за призывы бомбить Крым

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

В Ростове вынесли приговор женщине, признанной виновной в публичных призывах к нанесению ударов по территории Крыма. Информация об этом поступила из Южного окружного военного суда.

Как установило следствие, 17 июля 2023 года женщина оставила в одном из интернет-сообществ комментарий. В тексте содержался призыв к осуществлению ракетно-бомбовых атак по объектам, где находятся российские военнослужащие, военная техника, а также по одному из контрольно-пропускных пунктов на полуострове.

Суд квалифицировал действия подсудимой по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По итогам рассмотрения дела ей назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу — у сторон есть возможность обжаловать его в Апелляционном военном суде.

