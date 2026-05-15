Таганрожцам рассказали о правилах безопасности при обнаружении обломков БПЛА

При обнаружении частей БПЛА надо сообщить в полицию или службу 112. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к горожанам с предупреждением. В своем MAX-канале она разъяснила алгоритм действий, которого следует придерживаться при случайной находке фрагментов беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель города призвала жителей ни в коем случае не поддаваться панике и в первую очередь позаботиться о личной безопасности. Категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Светлана Камбулова подчеркнула, что сейчас крайне важно соблюдать спокойствие и проявлять повышенную бдительность.

Ранее о событиях минувшей ночи проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что регион пережил массированную атаку вражеских дронов, в результате которой силами противовоздушной обороны было ликвидировано свыше 40 беспилотников. Удару подверглись 12 муниципалитетов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Таганроге начались гидравлические испытания и ремонт котельных

В Таганроге начали подготовку к отопительному сезону (подробности)