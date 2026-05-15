Вражеские БПЛА массированно атаковали Ростовскую область

Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа.

Массированную атаку БПЛА отразили в Ростовской области в период с 23 часов 14 мая до 7 часов утра 15 мая. Также силы ПВО работали в других регионах страны. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По информации военного ведомства, всего в регионах страны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Добавим, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о воздушной атаке в Таганроге и еще одиннадцати районах: Чертковском, Боковском, Верхнедонском, Обливском, Орловском, Советскорм, Миллеровском, Кашарском, Милютинском, Шолоховском и Тарасовском. Всего на Дону уничтожили более 40 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала.

