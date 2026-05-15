Штормовое предупреждение о дождях с грозами объявили в Ростовской области

При осадках и ветре нужно держаться на расстоянии от деревьев и ЛЭП.

Местами по Ростовской области до конца суток 15 мая, а также 16 мая возможны грозовые дожди с градом и ветром до 20-25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды лучше находиться в помещении. Если ливень и ветер застанут на улице, нельзя идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить близко к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях следует звонить по номерам «101» или «112».

