Приговор за призывы к ударам по территории Крыма назначили в Ростове

Слушания прошли в Южном окружном военном суде.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о призывах к терроризму через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

На скамье подсудимых находилась женщина. По информации суда, в июле 2023 года она подготовила и разместила в веб-сообществе комментарий с призывом к нанесению ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации военнослужащих и техники, а также по одному из КПП на территории Крыма.

Южный окружной военный суд назначил подсудимой 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Напомним, ранее срок за экстремизм в сети в Ростове получил житель Энергодара.

