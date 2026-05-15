НовостиПроисшествия15 мая 2026 8:26

В Ростове мужчина получил срок за комментарий с призывом к ударам по России

Ангелина СКИБА
Дело о призывах к терроризму рассмотрели в Южном окружном военном суде.

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к лишению свободы за комментарий с призывом к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным следствия, в июне 2023 года житель Мелитополя Запорожской области зашел в мессенджер и оставил комментарий с одобрением нанесения ракетных ударов по территории России и жителям страны.

Кроме того, в том же месяце экстремист опубликовал комментарий с призывом к действиям против русских детей.

В Южном окружном военном суде подсудимому назначили 6 лет колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Напомним, такое же дело в инстанции рассмотрели в отношении женщины, призывавшей в сети к нанесению ракетно-бомбовых ударов.

