В Ростове из-за дождя приостановили движение трамваев

О восстановлении работы электротранспорта пока не сообщали.

Утром 15 мая в Ростове-на-Дону из-за дождя приостановили движение трамваев. Об этом в соцсетях сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

К 11 часам дополнительной информации о восстановлении работы электротранспорта пока не поступало.

Также из-за дождя сегодня временно поднимались цены на услуги такси. Напомним, штормовое предупреждение о грозовых дождях с градом и ветром до 20-25 м/с продлили до 16 мая.

