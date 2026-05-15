Новую партию кормов для животных экспортировали из Ростовской области в Турцию

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В период с 4 по 8 мая 2026 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 6,4 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
- Проведен отбор проб кормов. Исследования выполнили в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», - говорится на сайте надзорного ведомства.
Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.
