НовостиОбщество15 мая 2026 9:54

Бюджетную комиссию создали в Усть-Донецком районе Ростовской области

Бюджетная комиссия возьмет под контроль доходы и расходы Усть-Донецкого района
Ангелина СКИБА
Работа бюджетной комиссии будет носить регулярный характер.

Работа бюджетной комиссии будет носить регулярный характер.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Донецком районе Ростовской области создали бюджетную комиссию. Первое заседание с ее участниками провел районный глава Виктор Гуснай. Говорили о способах экономии средств на краткосрочную перспективу и до конца года.

Виктор Гуснай указал на необходимость жесткой экономии, единого плана действий и нестандартных решений в части пополнения бюджета. При этом, по словам чиновника, нужно сохранить набор программ, финансирование которых обеспечено.

Как пояснили местные власти, бюджетную комиссию решили создать из-за снижения налоговых поступлений в первом квартале 2026 года. Предполагается, что комиссия возьмет под контроль все расходы и займется поиском резервов в доходной части.

Для оптимизации уже решили сократить затраты на содержание аппарата управления, перераспределить деньги в приоритетные направления и приостановить некоторые программы развития, не относящиеся к социальной сфере.

