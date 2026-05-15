В СК РФ проконтролируют расследование смерти мальчика в частной клинике на Кубани

Вызванные в медцентр врачи скорой помощи уже ничего не смогли сделать.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль случай из Новороссийска, где после укола в частной клинике умер восьмилетний мальчик. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Уточняется, что ребенок поступил в частный медицинский центр с высокой температурой и болью в ухе. После инъекции он потерял сознание и вскоре умер.

По словам родственников, отцу пришлось самому идти в аптеку за лекарствами. В клинике не оказалось нужных препаратов для экстренной помощи. Медперсонал, как утверждают близкие, не проводил активных реанимационных действий.

Руководство клиники заявило, что сотрудники предприняли все необходимые меры. В медучреждении начали внутреннюю проверку. Там выразили соболезнования семье.

Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, изъята документация, опрашиваются свидетели. Александр Бастрыкин поручил главе краевого управления СК доложить о ходе расследования.

Прокуратура Новороссийска также организовала проверку соблюдения закона в сфере охраны здоровья.

