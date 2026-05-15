Невесту из Краснодара перед свадьбой изуродовали в кабинете лжекосметолога

По словам клиентки, ей сделали жесткий химический пилинг, не спрашивая ее согласия. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Краснодара была изуродована после похода к косметологу перед собственной свадьбой. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

Как уточняют в издании, молодая женщина пришла на чистку лица. Процедура прошла нормально. Но потом специалист нанесла на щеки, лоб и подбородок неизвестную жидкость. Лицо у нее сразу запылало.

По словам девушки, косметолог стала умывать ее водой вместо нейтрализатора. Все сделали без ее согласия и без аллергопробы. Позже выяснилось: это был агрессивный пилинг Джесснера. Клиентка о нем не просила.

Вместо подготовки к свадьбе невесте достались сильные боли и слезы. На время после агрессивной косметической процедуры ей пришлось отказаться от выходов на улицу, ведь солнечный свет мог спровоцировать ухудшение состояния.

Пострадавшая попала в ожоговый центр. Врачи поставили диагноз: химический ожог второй степени. Все лицо у нее покрылось волдырями: сейчас оно перевязано бинтами, а реабилитация может занять месяцы.

Позже невеста выяснила, что косметолог работала без документов. Пострадавшая наняла адвоката и готовится обратиться в суд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детском саду Махачкалы девочка лишилась пальца, мама нашла его дома в колготках

Воспитателей и заведующую задержали, возбуждено уголовное дело (подробнее)