Центр беспилотных технологий откроют на базе колледжа связи в Ростове

На Дону объединят спорт, инженерию, технологии и работа с беспилотными системами.

В Ростве-на-Дону на базе колледжа связи и информатики создадут центр беспилотных технологий. Речь идет о современной площадке для подготовки специалистов новой технологической отрасли, сообщили донские власти.

Помещения центра планируют оборудовать под учебные лаборатории по проектированию и настройке беспилотных систем. Также должны создать симуляторные классы, зоны обслуживания и диагностики дронов, места для тренировок и соревнований.

Такая инфраструктура позволит готовить профессиональных пилотов и инженеров.

Создание центра беспилотных технологий планируется в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, подготовки кадров и развития дрон спорта.

Документ о сотрудничестве подписали областная Федерация гонок дронов, образовательный центр, конструкторское бюро «Аэротех» и Ростовский на Дону колледж связи и информатики.

Комплексный проект важен для усиления кадрового потенциала в высокотехнологичных отраслях и цифровой экономике. Основная задача проекта — формирование компетенций, востребованных в будущем.

- Сегодня мы фактически создаем в Ростовской области новую экосистему подготовки кадров для беспилотной отрасли. Речь идет не только об образовательных программах, а о полноценной среде, где объединяются спорт, инженерия, технологии и практическая работа с беспилотными системами. Для региона это первый подобный проект, — отметила президент Федерации гонок дронов Ростовской области Анна Андреева.

