Центр беспилотных технологий откроют на базе колледжа связи в Ростове

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростве-на-Дону на базе колледжа связи и информатики создадут центр беспилотных технологий. Речь идет о современной площадке для подготовки специалистов новой технологической отрасли, сообщили донские власти.
Помещения центра планируют оборудовать под учебные лаборатории по проектированию и настройке беспилотных систем. Также должны создать симуляторные классы, зоны обслуживания и диагностики дронов, места для тренировок и соревнований.
Такая инфраструктура позволит готовить профессиональных пилотов и инженеров.
Создание центра беспилотных технологий планируется в рамках четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий, подготовки кадров и развития дрон спорта.
Документ о сотрудничестве подписали областная Федерация гонок дронов, образовательный центр, конструкторское бюро «Аэротех» и Ростовский на Дону колледж связи и информатики.
Комплексный проект важен для усиления кадрового потенциала в высокотехнологичных отраслях и цифровой экономике. Основная задача проекта — формирование компетенций, востребованных в будущем.
- Сегодня мы фактически создаем в Ростовской области новую экосистему подготовки кадров для беспилотной отрасли. Речь идет не только об образовательных программах, а о полноценной среде, где объединяются спорт, инженерия, технологии и практическая работа с беспилотными системами. Для региона это первый подобный проект, — отметила президент Федерации гонок дронов Ростовской области Анна Андреева.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В Ростове прокуратура открыла горячую линию для жалоб на проведение ГИА
Жалобы на нарушения при проведении ГИА принимают в прокуратуре (подробности)