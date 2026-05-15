Жители Красного Аксая в Ростове перейдут на прямые расчеты за свет

В Ростове жители микрорайона Красный Аксай переходят на прямые расчеты за электроэнергию с поставщиком. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

— С 1 мая гарантирующий поставщик заключает с жителями многоквартирных домов прямые договоры на индивидуальное потребление. Им станут доступны современные цифровые решения. Система дистанционного обслуживания позволяет решать 95% вопросов без личного визита в офис, — рассказали в организации.

Потребители через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении передают показания, оплачивают счета за электроэнергию, получают консультации и уточняют сведения по начислениям.

— Прямые договоры исключают посредников в виде управляющей компании. Каждый потребитель получает персональный платежный документ и сам контролирует начисления.

Также ресурсники подчеркнули, что уже больше половины из них перешли с бумажных квитанций на электронные. Они приходят в личный кабинет и на почту задолго до срока оплаты. Их можно скачать и посмотреть с любого устройства.

— Также для новых клиентов действует «Двойная выгода»: за подключение электронной квитанции они получат 1 000 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Уточняется, что зарегистрироваться в личном кабинете, подключить электронную квитанцию и скачать приложение можно на официальном сайте.