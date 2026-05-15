Сироте, чья квартира сгорела, пока он служил на СВО, помогут в донском следкоме

Боец по видеосвязи из госпиталя рассказал о своей проблеме.

Сироте из Ростовской области, чье жилье сгорело, когда он служил на СВО, обещали помочь в донском следкоме. Вопрос молодого мужчины взял на личный контроль руководитель регионального СУ СК Аслан Хуаде.

Жалоба поступила во время приема граждан, который руководитель областного управления Следственного комитета провел по видеосвязи 15 мая.

Одно из обращений было от бойца СВО: молодой мужчина из Константиновска является сиротой и просил помочь ему с новым жильем. Оказалось, в то время, когда он находился на службе, в его полученной от государства квартире произошло короткое замыкание, и помещение полностью выгорело. Оформить новое жилье боец не успел, поскольку был на службе, а потом попал в госпиталь. Как отметили в СК, такая ситуация сложилась из-за объективных обстоятельств, и нарушений со стороны чиновников нет.

Законный представитель бойца также рассказала о проблеме с детскими выплатами. Его сыну и дочери положены выплаты, поскольку отец находился в плену. На младшего сына перечисления шли. А на старшую дочь — нет.

Руководитель следственного управления определил алгоритм действий.

— Вопрос с жильем решат быстро. Глава района пообещал: новую квартиру семье бойца предоставят в течение двух недель, — рассказали в региональном следкоме.

Также Аслан Хуаде поручил своему сотруднику разобраться и с начислениями дочери бойца. И взял оба вопроса — с жильем и выплатами на детей — под личный контроль.

