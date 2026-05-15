«Ростелеком» модернизировал сетевую инфраструктуру в офисах банка «Кубань Кредит»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» модернизировал инфраструктуры связи в сети отделений банка «Кубань Кредит» на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Адыгеи. За два года специалисты компании установили 113 точек доступа Wi-Fi в 92 отделениях банка, а также построили дополнительные распределительные оптиковолоконные линии и обновили оборудование в 25 офисах.

Проект был реализован на базе стандартного решения провайдера «Wi-Fi с авторизацией». Сервис позволяет организовать две независимые Wi-Fi-сети: публичную — для гостей и закрытую — для работы сотрудников. Гостевая сеть дает клиентам возможность оставаться на связи во время ожидания обслуживания и комфортно пользоваться мобильным приложением банка в диалоге с менеджерами организации.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для подключения посетителям отделения достаточно пройти авторизацию с подтверждением по СМС, звонку или через «Госуслуги». Защищенный корпоративный контур для сотрудников позволяет заходить в сеть по индивидуальному паролю и обеспечивает безопасную передачу данных, а также работу с внутренними системами банка через планшеты и терминалы.

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Юге: «Краснодарский край — признанный деловой драйвер страны, и я рад отметить, что одна из значимых финансовых организаций — банк «Кубань Кредит», активно развивают свою деятельность за пределами родного региона. Подключение его 92 офисов — яркий пример того, как своевременно созданная надежная инфраструктура позволяет банковскому сервису оставаться удобным для клиентов даже в условиях временных ограничений мобильной связи. Режим «одного окна» упрощает коммуникацию для организации, а также экономит ресурсы при решении задач технического обслуживания».

Евгений Фащук, руководитель департамента информационных технологий банка «Кубань Кредит»: «Наличие Wi-Fi — фундаментальный стандарт клиентского сервиса. Реализация проекта по модернизации сетевой инфраструктуры принесла ощутимые результаты: мы повысили скорость и стабильность подключения, внедрили многоуровневую защиту от киберугроз, что позволило клиентам беспрепятственно использовать мобильный банкинг прямо в зале. Также это помогло цифровизации внутренних бизнес-процессов: сотрудники теперь обмениваются данными через защищенные корпоративные приложения. В итоге время обслуживания сократилось, лояльность клиентов выросла, а банк стал более устойчив к вызовам цифровой эпохи».

Получить информацию о сервисах «Ростелекома» для организаций и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании или по телефону 8(800)200-1661.

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388