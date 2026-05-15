Кредитный портфель туристических проектов малого и среднего бизнеса увеличился почти вдвое

Фото: Пыхалова Юлия

В первом квартале 2026 года кредитный портфель туристических проектов по льготной программе № 141 для среднего и малого бизнеса составил 62,4 млрд рублей. Такие данные приводит ВТБ. Кредтная поддержка по данной программе за год увеличилась на 94%. Об этом сообщил член правления банка Руслан Еременко на открытии флагманского офиса во Владивостоке.

Напомним, правительство запустило программу № 141 в феврале 2021 года. По ней льготные кредиты предоставляются проектам по развитию туристической инфраструктуры. Например, на строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, апарт-отелей, создание сопутствующих сервисов. Руслан Еременко говорит, что сейчас наблюдается интерес бизнеса к инвестициям в туристическую сферу Дальнего Востока.

– Сегодня на регион приходится почти 10% нашего портфеля по программе: около 2 млрд рублей – в Приморском крае и 3,5 млрд – в Хабаровском. Это не точечные инициативы, а формирование полноценной туристической инфраструктуры, способной обеспечить качественный сервис, — поясняет Руслан Еременко.

Он отметил, что всего в рамках льготной программы при поддержке банка реализовано 59 проектов туристической отрасли. В 2025 году объем выдач таких кредитов составил 26,5 млрд рублей.