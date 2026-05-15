Гостиницу «Якорь» в Ростове включили в охранную зону

Гостиница «Якорь» — объект культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону предметом охраны утвердили гостиницу «Якорь» и прилегающую к зданию территорию. Соответствующий документ в мае 2026 года опубликовали на портале правовой информации.

Напомним, гостиницу «Якорь» 1977 года постройки на улице Береговой включили в реестр объектов культурного наследия в июле 2023 года. Тогда же были определены границы охранной территории и особые требования к работам в пределах памятника ОКН.

Напомним, в границах памятников архитектуры обычно запрещают возводить объекты капитального строительства. Также нельзя радикально менять облик строений.

