Дорожные заторы сковали Ростов вечером 15 мая

Вечером 15 мая улицы Ростова-на-Дону сковали 8-балльные заторы, немного раньше дорожная ситуация оценивалась в 9 баллов. Город буквально застыл в пятничный вечер.

Заторы собрались в разных районах города. В частности, стоит весь центр: Красноармейская, Буденновский, Ворошиловский. Внушительная пробка тянется по Большой Садовой, примерно от Крепостного до Халтуринского. Сложности с проездом сохраняются на Островского, Станиславского, Максима Горького и Текучева.

Кроме того, водителям придется долго ехать по Стадионной, Зоологической и Шолохова. «Бордовыми» остаются Черевичкина и Менжинского и ряд других улиц.

Добавим, дождя на данный момент в Ростове нет, но осадки возможны до конца суток 15 мая и завтра, 16 мая. Водителям и пешеходам следует быть осторожными и внимательными при ухудшении погоды.

