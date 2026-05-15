В Ростове украинского террориста приговорили к пожизненному лишению свободы

Мужчина совершал теракты в 2023 году в Херсонской области. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины, признанному виновным в серии особо тяжких преступлений. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд установил, что в 2023 году мужчина пошел на контакт с представителями Сил специальных операций вооруженных сил Украины и согласился выполнять их задания. Первым преступным эпизодом стал поджог автомобиля, которым пользовались российские военнослужащие. Перед этим он сфотографировал машину и отправил снимок кураторам, а также получил от них руководство по изготовлению зажигательной смеси. 13 июля, приобретя все компоненты, он осуществил поджог, зафиксировав происходящее на камеру телефона.

Следующей его целью 10 сентября стал еще один автомобиль участника специальной военной операции. В материалах дела отмечается, что в этот период украинец также принес присягу ВСУ и предпринимал шаги для получения российского паспорта, чтобы упростить проведение подрывной деятельности.

Осенью того же года по заданию украинских спецслужб он начал подготовку к убийству исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия». 27 сентября он извлек из тайника элементы для сборки взрывного устройства, изготовил его и привел в боевую готовность. 7 октября, находясь неподалеку, осужденный дистанционно активировал взрывчатку, когда мимо проезжал потерпевший. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Позднее подсудимый предпринял попытку ликвидировать начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской военно-гражданской администрации. Он вновь собрал самодельное взрывное устройство и установил его на пути следования жертвы. 30 ноября прогремел взрыв, однако довести замысел до конца не удалось: автомобиль чиновника оказался вне зоны поражения, и смерть потерпевшего не наступила по независящим от террориста обстоятельствам.

Кроме того, во второй половине 2023 года осужденный оборудовал тайник с готовым взрывным устройством и другими принадлежностями для терактов. В вину мужчине вменили целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых государственная измена, террористические акты, незаконное изготовление и хранение оружия и взрывчатки.

По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима, при этом первые пять лет проведет в тюрьме. Дополнительно ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть оспорен в Апелляционном военном суде.

