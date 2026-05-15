В Таганроге нашли подростка, разбившего стекла трамвайных остановок

Стекла оказались разбиты на двух остановках. Скриншот из видео MAX-канала «Таганрогский трамвай».

В Таганроге Ростовской области сотрудники полиции нашли подростка, причастного к повреждению городских трамвайных остановок. Информацию подтвердили в донском главке ведомства.

Инциденты произошли в вечернее время. Согласно данным, озвученным MAX-каналом «Таганрогский трамвай», 9 апреля в 20:34 пострадал остановочный комплекс «Семейный магнит», а на следующий день, 10 апреля в 21:53, было разбито остекление павильона «Парковый переулок».

В отдел полиции № 3 поступило два заявления о фактах вандализма. Для выяснения всех деталей инспекторы по делам несовершеннолетних вышли на след 12-летнего подростка.

Юного нарушителя вместе с родителями пригласили в районный отдел для проведения профилактической беседы. Семье подробно разъяснили правовые последствия подобных проступков, а самого несовершеннолетнего предупредили о недопустимости совершения административных правонарушений и преступлений.

На данный момент дополнительных заявлений о порче остановок не поступало. В ведомстве отметили, что по итогам разбирательства будет решаться вопрос о постановке подростка на профилактический учет в полиции.

