В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА вечером 15 мая

Вечером 15 мая в Таганроге была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение появилось в MAX-канале главы города Светланы Камбуловой.

В своем обращении к жителям она призвала строго соблюдать меры предосторожности. Горожан просят немедленно покинуть пространство у окон и перейти в помещения, где есть несущие стены и отсутствуют оконные проемы. Тем, кто находится на улице, в личном или общественном транспорте, рекомендовано незамедлительно остановиться, выйти и найти убежище в ближайшей капитальной постройке.

Администрация города отдельно подчеркивает ряд категорических запретов. Нельзя снимать находящиеся в воздухе дроны на фото или видео, пытаться сбить их подручными средствами, а также пользоваться вблизи любой радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS-устройствами. Особое внимание уделяется падению аппарата: приближаться к нему, трогать, передвигать или пытаться вскрыть корпус смертельно опасно, так как на нем может находиться взрывчатка. Запрещена любая фиксация места падения и распространение подобных кадров в сети.

При обнаружении БПЛА таганрожцам советуют не поддаваться панике, в первую очередь обезопасить себя и сразу же позвонить в полицию или по номеру 112.

