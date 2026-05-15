НовостиОбщество15 мая 2026 18:23

В Ростовской области в ночь с 15 на 16 мая прогнозируют магнитную бурю

Ночью магнитосфера Земли возбудится до уровня G1
Дмитрий КУТЕПОВ
Во время магнитной бури у людей могут начаться головные боли.

В Ростовской области в ночь с 15 на 16 мая ожидается магнитная буря, превышающая уровень G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно представленному прогнозу, пик геомагнитных возмущений придется на период после полуночи. Индекс Kp, характеризующий уровень магнитной активности, достигнет максимальных значений (уровни G1 и выше) в период с 00:00 до 09:00 16 мая. В эти часы магнитосфера перейдет из состояния «возбужденная» в состояние «магнитная буря».\

