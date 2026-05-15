В Новочеркасске ликвидировали горение мусорного полигона спустя пять дней

В Новочеркасске спустя пять дней полностью потушили мусорный полигон. Информацию об этом министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная распространила через свой MAX-канал.
По ее данным, тление отходов удалось остановить: все очаги локализовали с помощью послойной засыпки грунтом, задымления больше нет.
Борьба с огнем шла с 10 мая. Процесс серьезно осложняли сильный ветер и особенности рельефа свалки. На ликвидации возгорания ежедневно работали 12 специалистов и 11 машин.
