В Ростовской области 169 студенток получили пособие по беременности и родам

Беременные студентки на очной форме обучения получат выплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 169 студенток, которые учатся на очном отделении, получили единовременное пособие по беременности и родам. Об этом рассказали в региональном отделении Соцфонда России.

С 1 сентября 2025 года выплату считают не от стипендии, а от регионального прожиточного минимума для трудоспособных. В 2026 году на Дону он составляет 19 405 рублей. Минимальное пособие по беременности и родам в регионе — 90 556,67 рубля.

Мера поддержки предназначена для очниц вузов, колледжей, учреждений допобразования и научных организаций. Пособие платят за 140 дней отпуска: 70 дней до родов и 70 после. При многоплодной беременности — 84 дня до родов и 110 после. При осложненных родах — 86 дней после.

Чтобы получить деньги, студентке нужно подать заявление через «Госуслуги» или в клиентской службе отделения Соцфонда. Обратиться можно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетных семей на Дону за три года стало больше на девять тысяч

За последние три года число многодетных семей в Ростовской области выросло почти до 54 тысяч (подробнее)