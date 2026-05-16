В Ростовской области мошенники атакуют выпускников и их родителей перед ЕГЭ

На фоне стресса перед ЕГЭ мошенники атакуют выпускников.

Мошенники атакуют выпускников и их родителей перед ЕГЭ. Об этом школьников Ростова предупреждают в Минпросвещения.

В министерстве сообщили, что перед экзаменами злоумышленники активизировались. Они представляются сотрудниками ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Аферисты звонят и рассылают сообщения.

- Под видом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или заставить перейти по ссылке. Так они получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям, - комментируют в министерстве.

В Минпросвещения подчеркнули: ведомство никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. Категорически запрещено передавать посторонним коды из СМС, пароли и реквизиты карт.

- При подозрительном звонке нужно сразу прекратить разговор. Затем перезвонить в школу или на официальную горячую линию, о случившемся сообщить в полицию.

Официальные ресурсы для справок:

- горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 198-92-38;

- телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198-93-38;

- сайт Минпросвещения РФ: edu.gov.ru.

Также можно обратиться на горячие линии региональных органов управления образованием.

