Эксперт Топычканов назвал отношения Пакистана и Ирана внешне дружественными

Сообщения в СМИ и соцсетях о поддержке Пакистаном Ирана в его противостоянии с Израилем стоит воспринимать с осторожностью. Такое мнение в беседе с RTVI высказал Петр Топычканов, заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН. По его словам, за внешними заявлениями о солидарности сохраняются серьёзные разногласия между двумя странами.

Эксперт пояснил: пакистанцы в массе поддерживают борьбу Ирана с Израилем и осуждают действия еврейского государства в секторе Газа. В условиях частичной изоляции Ирана Пакистан нарастил трансграничную торговлю, прежде всего нефтепродуктами. Это дало Тегерану дополнительный доход и рынок сбыта.

Однако, с другой стороны, отношения двух стран остаются очень непростыми. Два года назад они обменялись ракетными ударами через границу. Иран настороженно следит за сближением властей Пакистана с администрацией Дональда Трампа. Пакистан, в свою очередь, опасается роста межобщинного напряжения внутри страны.

В апреле израильский аналитик Боаз Голани заявил, что война «уничтожила» военный потенциал Ирана. Тегеран будет вынужден уступить место главного противника Израиля. Претендентами он назвал Турцию и Пакистан. Обе страны — с большими армиями и хорошими отношениями с США.

Некоторые пакистанские чиновники выступали с резкой критикой Израиля. Например, министр обороны.

Ранее CBS News сообщил, что Иран переправил несколько военных самолетов на базу ВВС Пакистана. Якобы для защиты от возможных ударов США. Исламабад отверг эти обвинения, назвав их вводящими в заблуждение.

Один из пакистанских чиновников заявил: цель Исламабада — урегулировать сложный конфликт, а не заниматься показной дипломатией.

