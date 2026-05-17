В воскресенье будут лить дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 17 мая обещает принести дожди и грозы, а по области – град и штормовой ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 17 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, днем и вечером - с грозой. Ветер северной четверти разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 18 мая будет облачно с прояснениями, осядет туман. Северов-восточный ветер сменится на северо-западный и западный, задует со скоростью до 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Утром местами осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с, в отдельных районах вплоть до штормовых 20 - 25 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза и ливень .

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 17 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +20 — +22 градусов. В ночь на 18 мая столбики термометров опустятся до +13 — +15 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +17 до +22 градусов, местами – до +27, по северу – до +31. В ночь на понедельник ожидается от +13 до +18 градусов, при прояснениях до +9.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +30, ливни, грозы и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 16 — 17 мая

От +8 до +30, ливни, грозы и шторм обещают синоптики в Ростовской области в выходные (подробнее)