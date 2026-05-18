Без электричества останутся сотни жителей: отключения света в Ростове на 18 мая

Отключения света в Ростове на 18 мая ожидаются на десятках адресов. Без света останутся сотни жителей города. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Богданова, 25-49;
- улица 31-я линия, 80-132 и 81-129;
- улица Подвойского, 15-23 и 32-46;
- улица Городовикова, 4-16;
- улица Школьная, 18-28 и 15-29;
- улица Горсоветская, 70-88 и 77-79;
- переулок Клавишный, 5-13 и 20-26;
- улица Селиванова, 35-49;
- улица Ищенко, 2-8 и 5-15;
- улица Ивахненко, 2-10 и 7-11;
- переулок Столярный, 1-11 и 2-12;
- проспект Мира, 11-21;
- улица Промышленная, 1-35 и 24-42;
- улица Инструментальная, 11-23;
- переулок Грибоедовский, 2;
- переулок Чувашский, 1, 2, 3, 4, 5;
- улица Красноаксайская, 2-18;
- улица 39-я линия, 90/75;
- улица Богданова, 80-84.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Катаева, 91-185 и 68-146;
- улица Черепахина, 72-94;
- переулок 2-й, 1-19 и 2-16;
- улица Варфоломеева, 51-103 и 58-128;
- улица Малюгиной, 63-83 и 44-68;
- переулок Скрыпника, 1-11 и 2-10;
- переулок Гвардейский, 27-37.
