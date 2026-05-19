Без электричества окажутся сотни людей: отключения света в Ростове на 19 мая

Свет выключат на весь рабочий день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 19 мая ожидаются на десятках улиц. Без света останутся сотни жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Орбитальная, 64/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3, 66/4;

- улица Ленина, 142-176, 132, 150, 158, 162-168, 211-213;

- улица Сурженская, 20-28 и 27-37;

- улица Дундича, 26-62 и 23-67;

- улица Конституционная, 66-84 и 63-101;

- улица 20 лет Октября, 72-114 и 81-125;

- улица Кемеровская, 70-114 и 65-109;

- улица Калужская, 82-96 и 103-127;

- улица Глинки, 98-120 и 95-119;

- улица Мурманская, 96-126 и 91-117;

- улица Камская, 92-118 и 101-127;

- улица Волжская, 110-138 и 101-127;

- улица Брестская, 2-36;

- улица Карбышева, 30-42;

- улица 1-я Грамши, 15-39 и 30-60;

- улица 2-я Грамши, 57-91 и 54-72;

- улица Гончарова, 26-38 и 29-39;

- улица Можайская, 35-47;

- улица Содружества, 39/2, 39/3;

- улица 339 Стрелковой Дивизии, 1, 3, 3А, 5/60, 5/60Б;

- улица Зорге, 60/1, 60/2, 60Б.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Большая Садовая, 73.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русский осетр, севрюга, белуга: Какие виды рыб стали появляться в Азовском море, рассказал зоолог

Когда в Дону снова появится белуга и станет ли она доступной для рыбаков (подробнее)