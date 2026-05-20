Десятки улиц останутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Отключения света в Ростове на 20 мая затронут десятки улиц и тысячи жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Содружества, 39/2, 39/3;
- улица 339 Стрелковой Дивизии, 1, 3, 5/60;
- улица Зорге, 60/1, 60/2, 60Б;
- улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;
- улица Нижненольная, 7-15 и 32-48;
- улица Искусственная, 23-43 и 18-24;
- улица Мясникова, 58-92;
- улица 7-я линия, 37-65 и 38-64;
- улица 9-я линия, 39-49 и 38-66;
- улица 1-я Пролетарская, 73-79 и 72-76;
- улица Орбитальная, 64/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3, 66/4;
- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;
- улица Коминтерна, 35;
- улица Международная, 7-29 и 12-28;
- улица Кулагина, 28-34, 11-15;
- улица Ревкомовская, 3-31 и 2-28;
- улица Киргизская, 38А, 38Б, 38В, 38Г;
- переулок Донецкий, 23Б;
- переулок Сальский, 28Б;
- улица Кременчугская, 1;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Серова;
- улица Шостаковича;
- улица Сурикова;
- улица Гнесина;
- переулок Грабаря;
- улица Свиридова;
- улица Садоводческая;
- улица Саврасова;
- улица Прокофьева;
- улица Кабалевского.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
- улица Красноармейская, 1Б;
- переулок Доломановский, 53, 53а;
- переулок Гвардейский, 2/51.
