Десятки улиц останутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 мая

Отключения затронут несколько районов города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 20 мая затронут десятки улиц и тысячи жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Содружества, 39/2, 39/3;

- улица 339 Стрелковой Дивизии, 1, 3, 5/60;

- улица Зорге, 60/1, 60/2, 60Б;

- улица Комарова, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4;

- улица Нижненольная, 7-15 и 32-48;

- улица Искусственная, 23-43 и 18-24;

- улица Мясникова, 58-92;

- улица 7-я линия, 37-65 и 38-64;

- улица 9-я линия, 39-49 и 38-66;

- улица 1-я Пролетарская, 73-79 и 72-76;

- улица Орбитальная, 64/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3, 66/4;

- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;

- улица Коминтерна, 35;

- улица Международная, 7-29 и 12-28;

- улица Кулагина, 28-34, 11-15;

- улица Ревкомовская, 3-31 и 2-28;

- улица Киргизская, 38А, 38Б, 38В, 38Г;

- переулок Донецкий, 23Б;

- переулок Сальский, 28Б;

- улица Кременчугская, 1;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Серова;

- улица Шостаковича;

- улица Сурикова;

- улица Гнесина;

- переулок Грабаря;

- улица Свиридова;

- улица Садоводческая;

- улица Саврасова;

- улица Прокофьева;

- улица Кабалевского.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Красноармейская, 1Б;

- переулок Доломановский, 53, 53а;

- переулок Гвардейский, 2/51.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тополиный пух — ад или спасение: Как аллергенное дерево очищает воздух от тяжелых металлов, рассказала ростовский эколог

Эколог Черкашина: В аллергии ростовчан виновата несвоевременная обрезка тополей (подробнее)