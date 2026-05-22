Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 22 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Отключения света в Ростове на 22 мая затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- база отдыха Часового завода;

- база отдыха «Чайка»;

- база отдыха «Восход»;

- база отдыха «Вектор»;

- закрытое акционерное общество «Полет»;

- проспект Космонавтов, 25, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Амбулаторная, 95-115;

- улица Деревянко, 44, 11-27, 18-28;

- улица Демьяна Бедного, 26-32;

- улица Подгорная, 1-39 и 2-20;

- переулок Саперный спуск, 31-51 и 50-54.

В МЧС разъяснили ограничения особого противопожарного режима в Ростовской области