В ночь на 17 мая вражеские БПЛА повредили здание ДГТУ в Ростовской области

В ночь на 17 мая Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 17 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Азове, а также Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Как говорится в сообщении – не обошлось без разрушений. В Азове в результате падения БПЛА взрывной волной было повреждено остекление в здании ДГТУ. К счастью, во время ночной атаки никто не пострадал.

В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Жителям советуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не приближаться к окнам и проявлять осторожность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное - не привыкать: Что делать при атаке беспилотников и как подготовиться, перечислил спасатель из Ростова

Эксперт дал рекомендации жителям Ростова и области по поведению при атаке БПЛА (подробнее)