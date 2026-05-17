На трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария с тремя машинами

В Ростовской области в массовом ДТП один водитель погиб, а второй попал в больницу. Фото: Гасавтоинспекция РО

В Ростовской области случилась смертельная авария с участие трех автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 16 мая на трассе «М4 Дон- Каменоломни». По предварительным данным, водитель на «Ладе Приоре» допустил занос автомобиля и наехал на стоящие «Хендай Акцент» и «Фольксваген Поло». В результате аварии 34-летний водитель корейского автомобиля скончался до приезда скорой, а 27-летний водитель отечественного был доставлен в больницу.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе М-4 «Дон» легковушка врезалась в бензовоз, водитель погиб

Авария произошла утром 16 мая на 7-м километре трассы (подробнее)