В Ростове в массовой аварии пострадал 21-летний пассажир

В Ростове в аварии с четырьмя машинами пострадал молодой пассажир. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донской столице произошла авария с четырьмя автомобилями, есть пострадавший. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось вечером 15 мая в районе дома № 85/67 по проспекту Ворошиловскому. 28-летний водитель «Лады Приоры», по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на стоявшую «Тойоту». После этого отечественный автомобиль отбросило на «Мерседес», а затем на «Эксид». В результате аварии 21-летний пассажир «Лады» получил травмы и был доставлен в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.

- Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия, а также не допускать резких маневров, - говорится в сообщении ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария с тремя машинами

В Ростовской области в массовом ДТП один водитель погиб, а другой попал в больницу (подробнее)