В водоемах Ростовской области утонули два человека

В донских водоемах утонули два человека.

В донских водоемах погибли два человека: мужчина и пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, в Каменском районе утонул 46-летний мужчина. Трагедия произошла в хуторе Красновка. Тело погибшего заметил в реке Глубокой местный житель, который и позвонил в экстренную службу.

Кроме того, в Азовском районе спасатели подняли из воды тело 77-летней женщины. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Кагальник. Обстоятельства обоих смертельных случаев выясняются.

