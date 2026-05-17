На границе Ростовской области хотят установить автомобильные заграждения

Для Ростовской области собираются закупить автомобильные заграждения.

В Ростовской области для пунктов пропуска госграницы собираются закупить средства принудительной остановки автотранспорта. Соответствующий тендер размещен на федеральной электронной торговой площадке.

Заказчиком выступает филиал Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Ростове-на-Дону. Планируется приобрести автозаградитель «Кактус – 400» стоимостью 67 тысяч 200 рублей за единицу. Всего - 90 штук за 6 миллионов рублей.

Также размещен заказ на портативное автомобильное заграждение «Лиана - 6000 (60)» по 56 тысяч 425 рублей за штуку. Всего - 90 единиц на сумму 5 миллионов рублей. Эти виды «дорожных ежей» используются для остановки легкового и грузового автотранспорта.

