НовостиОбщество17 мая 2026 10:02

На границе Ростовской области хотят установить автомобильные заграждения

Для донского региона планируется закупить 180 «дорожных ежей» на 11 миллионов рублей
Марина ЮРЬЕВА
Для Ростовской области собираются закупить автомобильные заграждения.

Для Ростовской области собираются закупить автомобильные заграждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области для пунктов пропуска госграницы собираются закупить средства принудительной остановки автотранспорта. Соответствующий тендер размещен на федеральной электронной торговой площадке.

Заказчиком выступает филиал Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Ростове-на-Дону. Планируется приобрести автозаградитель «Кактус – 400» стоимостью 67 тысяч 200 рублей за единицу. Всего - 90 штук за 6 миллионов рублей.

Также размещен заказ на портативное автомобильное заграждение «Лиана - 6000 (60)» по 56 тысяч 425 рублей за штуку. Всего - 90 единиц на сумму 5 миллионов рублей. Эти виды «дорожных ежей» используются для остановки легкового и грузового автотранспорта.

