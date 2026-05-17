В Ростовской области за минувшие сутки потушили шесть пожаров

За сутки 16 мая в донском регионе потушили шесть пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных пожаров, а также последствия дорожно-транспортного происшествия. В результате удалось спасти жизнь человека.

Всего на разные ЧП выезжали 88 сотрудников МЧС на 22 единицах спецтехники.

