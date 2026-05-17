НовостиОбщество17 мая 2026 11:14

Жителей Таганрога 17 мая второй раз за день предупреждают о работе ПВО

В Ростовской области 17 мая объявили угрозу беспилотной опасности
Марина ЮРЬЕВА
Власти Таганрога второй раз за день сообщают о работе ПВО.

В Таганроге уже второй раз за день, 17 мая работают силы ПВО. Об этом информирует в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

- Внимание! Работают силы ПВО, покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! – говорится в сообщении.

Первая воздушная атака произошла утром. Во время нее в селе Натальевка Неклиновского района - неподалеку от Таганрога – обломки дронов повредили строение в детском оздоровительном лагере «Спутник». В это время там проходило мероприятие, но информация о пострадавших пока не поступала.

Кроме того, во время ночной атаки в Азове было повреждено здание ДГТУ и нарушено электроснабжение жилых домов.

