Жителей Таганрога 17 мая второй раз за день предупреждают о работе ПВО

Власти Таганрога второй раз за день сообщают о работе ПВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге уже второй раз за день, 17 мая работают силы ПВО. Об этом информирует в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

- Внимание! Работают силы ПВО, покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! – говорится в сообщении.

Первая воздушная атака произошла утром. Во время нее в селе Натальевка Неклиновского района - неподалеку от Таганрога – обломки дронов повредили строение в детском оздоровительном лагере «Спутник». В это время там проходило мероприятие, но информация о пострадавших пока не поступала.

Кроме того, во время ночной атаки в Азове было повреждено здание ДГТУ и нарушено электроснабжение жилых домов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали здания вуза и детского лагеря: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026

Под Ростовом детский лагерь во время мероприятия пострадал от воздушной атаки (подробнее)