Жителей Таганрога 17 мая второй раз за день предупреждают о работе ПВО

В Таганроге уже второй раз за день, 17 мая работают силы ПВО. Об этом информирует в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.
- Внимание! Работают силы ПВО, покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! – говорится в сообщении.
Первая воздушная атака произошла утром. Во время нее в селе Натальевка Неклиновского района - неподалеку от Таганрога – обломки дронов повредили строение в детском оздоровительном лагере «Спутник». В это время там проходило мероприятие, но информация о пострадавших пока не поступала.
Кроме того, во время ночной атаки в Азове было повреждено здание ДГТУ и нарушено электроснабжение жилых домов.
