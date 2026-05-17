После субботников Ростовскую область назвали самым чистым регионом

В Ростовской области на субботник пришли больше 62 тысяч человек.

Ростовская область стала лидером субботников «Мы за чистоту». Об этом сообщает общественное движение «Экосистема»

Всероссийская акция «Мы за чистоту» проходила в преддверии Дня Победы второй год подряд, с 18 апреля по 3 мая. Во время нее было организовано 13 тысяч субботников, которые объединили около миллиона жителей страны.

Донской регион стал абсолютным победителем по количеству мероприятий и числу участников. В Ростовской области было проведено 750 субботников, на которые пришли более 62 тысяч человек. На втором месте в «чистом рейтинге» - Челябинская область, на третьем – Оренбургская, на четвертом - Алтайский край, на пятом — Московский регион.

