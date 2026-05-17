В Ростовской области днем 17 мая сбили вражеские беспилотники

В Ростовской области силы ПВО сбили вражеские беспилотники днем 17 мая.

Ростовскую область днем 17 мая атаковали вражеские беспилотники. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюарь.

Силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Таганроге, а также Аксайском и Мясниковском районах.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью и утром украинские беспилотники были сбиты в Таганроге, Азовском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. В Азове взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ. В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов упали на крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник».

