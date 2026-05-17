В матче ФК «Ростов» - «Зенит» забили первый гол

В Донской столице проходит матч «Ростов» – «Зенит». Фото: ФК «Ростов»

В матче «Ростов» – «Зенит» 17 мая открыт счет. Первый гол забили гости.

Мяч в ворота «желто-синих» во время пенальти, на 14-й минуте игры отправил Александр Соболев. На данный момент игра продолжается.

Напомним, футболисты встретились на «Ростов-Арене» в рамках заключительного тридцатого тура российского футбольного первенства. Стартовый свисток прозвучал в 18:00. Соперники вышли на поле с абсолютно разными турнирными задачами. «Желто-синие» уже гарантировали себе место в Премьер-лиге и могут действовать без оглядки на результат. А вот гостям для получения чемпионского титула достаточно не проиграть.

