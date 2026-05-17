Вечером 17 мая ВСУ атаковали Ростовскую область, в Таганроге работают силы ПВО

Вечером 17 мая Таганрог подвергся воздушной атаке. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 мая жителей Таганрога предупредили об угрозе применения БПЛА. В своем канале МАХ глава города Светлана Камбулова призвала людей сохранять спокойствие.

- Внимание! Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! – говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что вести фото- и видеосъемку происходящего запрещено. В случае обнаружения беспилотников нужно сообщить в полицию или в службу – 112.

- Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!

Напомним, что минувшей ночью, а также утром и днем 17 мая донской регион атаковали украинские беспилотники. Силы ПВО перехватили и уничтожили дроны в Таганроге, Аксайском, Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области.

В Азове взрывная волна повредила остекление в здании филиала ДГТУ. В селе Натальевка Неклиновского района обломки дронов упали на крышу одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Информация о пострадавших не поступала, будет уточняться

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали здания вуза и детского лагеря: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 17 мая 2026

Под Ростовом детский лагерь во время мероприятия пострадал от воздушной атаки (подробнее)