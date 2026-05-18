Александр Бастрыкин затребовал доклад о нерасселеннном аварийном доме в Таганроге

Дом признали аварийным четыре года назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов многоквартирного дома в Таганроге. Об этом сообщают в информационном центре Следственного комитета России.

Речь идет о доме на улице Транспортной. Здание построили в 1954 году. В 2022 году его признали аварийным, и степень износа объекта признана высокой.

Однако до сих пор людям не предоставили благоустроенное жилье. Информация об этом появилась в интернете. Следственное управление СК по Ростовской области уже возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных итогах расследования. Также нужно отчитаться о работе по восстановлению прав жильцов. Контроль за исполнением поручения оставили за центральным аппаратом ведомства.

