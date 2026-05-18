В Ростовской области утром 18 мая объявили беспилотную опасность

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области утром в понедельник, 18 мая. СМС с соответствующими посланиями получили жители и гости региона около 8 часов утра от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

- Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, - говорится в сообщениях.

Напомним, ночью перед этим силы ПВО отразили воздушную атаку. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в городе Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах.

- Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Информация уточняется, - написал глава региона.

В Минобороны РФ добавили, что с 21:00 17 мая до 7:00 18 мая средства ПВО сбили 50 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

