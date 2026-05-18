Желтый уровень опасности объявили в Ростовской области 18 мая из-за погоды

Желтый уровень погодной опасности на территории Ростовской области объявили синоптики Росгидрометцентра в понедельник, 18 мая.

Так, по прогнозу, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Утром возможен туман. Ветер северной четверти задует со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. Температура днем составит +20 – +22 градуса.

По области местами будет кратковременный дождь, местами ливень, возможна гроза, град и сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. Ветер северной четверти — 6–11 м/с, при грозе порывы 15–18 м/с

Температура воздуха днем прогреется до +18 – +23 градуса, местами до +28, по северу до +31 градуса.

