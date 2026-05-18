Сериал «Таганрог» номинирован на премию ТЭФИ

Сериал о таганрогском подполье поборется за ТЭФИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сериал «Таганрог» попал в список номинантов национальной телевизионной премии ТЭФИ. Об этом сообщает один из русскоязычных агрегаторов видеосервисов.

Всего в пяти жанровых категориях участвует 25 проектов, вышедших в эфир в 2025–2026 годах. «Таганрог» номинирован как лучший исторический сериал. Его соперники — «Константинополь», «Государь», «Хроники русской революции» и второй сезон детектива «Душегубы». Сюжет сериала основан на реальной истории подполья в Таганроге в годы Великой Отечественной войны.

Церемония вручения премии ТЭФИ пройдет в Москве 8 и 9 июня.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эту историю нельзя сыграть, ее нужно прожить»: Выходит сериал о подпольщиках Таганрога, боровшихся с нацистскими оккупантами