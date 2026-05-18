По прогнозам экспертов, курс доллара в 2026 году установится на отметке 81 рубль

В 2026 году средний курс рубля будет на уровне 81 рубль за доллар. Такой прогноз озвучил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, выступая на Дне инвестора банка.

- В базовом сценарии на 2026 год мы закладываем инфляцию на уровне 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год – 81 рубль за доллар, а ключевую ставку – 12%. Наверное, это самый главный параметр для большого количества инвесторов, – отметил Андрей Яцков.

В ходе выступления глава брокера также выделил активы, в которые сейчас перспективно инвестировать частным инвесторам. В первую очередь это государственные облигации, которые входят в цикл роста. Во-вторых, это акции, которые сейчас снижаются и тем самым создают привлекательный момент для покупки. По словам эксперта, интересны акции компаний из секторов ИТ и финансов, а также дивидендные истории.