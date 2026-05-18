Прокуратура добилась оснащения медицинских кабинетов в детских садах Шолоховского района

В детских садах Шолоховского района после проверки прокуратуры появилось необходимое медоборудование.

Прокуратура Шолоховского района проверила, как соблюдается закон в местных детских садах. Выяснилось, что в четырех дошкольных учреждениях в медицинских кабинетах не хватало оборудования для диагностики и оказания помощи детям. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Несмотря на отсутствие необходимого оборудования, руководители садов ничего не делали, чтобы исправить ситуацию.

После вмешательства прокуратуры медкабинеты в детсадах дооснастили всем необходимым.

