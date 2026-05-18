На АЗС в Ростове сорвало газовый клапан, очевидцы сняли высокий столб топлива

Столб газа сняли очевидцы на одной из заправок в Ростове.

Очевидцы сообщают о ЧП на автозаправочной станции в Ростове, где якобы сорвался газовый клапан. Фотографиями ростовчане делятся в городских группах в соцсетях.

Происшествие случилось в понедельник, 18 мая. По словам очевидцев, инцидент произошел на заправке в Первомайском районе.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что из оборудования вырывается мощная струя газа. Она бьет высоко вверх. В комментариях местные жители делятся, что услышали громкий звук во время аварии. При этом следов огня и дыма на видео не наблюдается. Но очевидцы все равно призывают горожан не приближаться к месту ЧП.

Судя по данным ГУ МЧС по Ростовской области, спасателей на место не вызывали.

