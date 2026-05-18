Подрядчика для благоустройства площади Ленина в Ростове выберут через конкурс

Подрядчика для благоустройства и строительства фонтана выберут на конкурсной основе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове подрядчика для благоустройства площади Ленина и строительства фонтана выберут на конкурсной основе. Об этом по итогам рабочего совещания с членами правительства и главами районов сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.

На встрече обсуждали проблемы в сфере ЖКХ и благоустройства.

Особое внимание уделили территории на площади Ленина. Строительство торгового центра там запретили. Земельный участок перевели в статус объекта благоустройства.

Глава Ростова Александр Скрябин доложил губернатору, что работы идут по плану. Старые строительные конструкции уже демонтировали. Предварительные изыскания для подготовки проектной документации выполнены.

Кто именно займется благоустройством, решит конкурс. Подрядчика выберут на открытых состязательных началах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов получил в собственность землю на площади Ленина для строительства фонтана

В Донской столице новый фонтан на площади Ленина спроектирует та же организация, которая работала над его предшественником (подробнее)